12-10-2020, ingezonden mededeling

Dit heeft iedere startende ondernemer in ieder geval nodig!

Groningen - Speel je al lange tijd met de gedachte om een eigen bedrijf te beginnen? Dan wordt het de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen. Veel mensen vinden het eng om de daadwerkelijke stap te zetten.

Je zegt namelijk een vast dienstverband op voor een onzeker bestaan. Toch kan het ondernemerschap jou ook veel voordelen bieden. Ook in dit geval geldt: een goed begin is het halve werk. Om ervoor te zorgen dat jij met jouw bedrijf uit de startblokken schiet, zetten wij hier een aantal zaken op een rijtje die ieder startende ondernemer nodig heeft.



Zakelijke rekening



Wanneer jij voor jezelf begint, mag een zakelijke rekening niet ontbreken. Toch is dit niet iets waar iedere ondernemer direct aan denkt. Logisch, want een zakelijke rekening openen brengt kosten met zich mee. Daarom gebruiken sommige startende ondernemers hun privérekening om zakelijke betalingen te ontvangen. Dit kan, maar het is niet altijd toegestaan. Bij veel banken mag je jouw persoonlijke rekening namelijk niet voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Daarbij komt dat je met een privérekening een stuk minder professioneel overkomt op jouw klanten dan met een zakelijke rekening. Een zakelijke rekening is namelijk gekoppeld aan het bedrijf en niet aan een persoon. De naam van jouw bedrijf wordt hierdoor weergeven op het rekeningoverzicht van de klant.





Boekhoudprogramma

Als zelfstandig ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor jouw administratie. Je moet aangifte omzetbelasting doen over ieder kwartaal. Daarnaast krijg je ieder jaar te maken met aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat je ineens allerlei zaken bij moet houden. Om het jezelf makkelijk te maken, kun je dit uitbesteden aan een accountant. Nadeel hiervan is dat dit jou behoorlijk wat geld kost. Je kunt de boekhouding ook zelf doen met behulp van een boekhoudprogramma.



Veel mensen denken dat een boekhoudprogramma geld kost. Sommige programma’s kosten inderdaad geld, maar als startende ondernemer kun je vaak een gratis boekhoudprogramma gebruiken. Nu denk je mogelijk dat je met zo’n programma minder kunt dan met een betaalde variant.

Dat klopt, maar met een gratis boekhoudprogramma kun jij ook prima uit de voeten. Je maakt er namelijk facturen en offertes mee. Hierdoor kun jij zelf de administratie van jouw bedrijf doen. Je hoeft niet langer een accountant in te schakelen en daardoor bespaar je flink wat geld.