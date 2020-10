12-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & Nos.nl

Kabinet legt mogelijk `Amateursport aan banden`

Landelijk - Het kabinet gaat de amateursport aan banden leggen. Dat gaat premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond bekendmaken op een persconferentie waar nieuwe coronamaatregelen bekend worden gemaakt.

Dat meldt de NOS ten minste. Het aan banden leggen van de amateursport geldt voor alle sporten met deelnemers boven de 18 jaar en waar geen anderhalvemeter afstand gehouden kan worden. Het gaat om alle contactsporten. Door het stilleggen van competities worden reisbewegingen beperkt. De professionele sport is uitgezonderd.

Daarnaast gaat het kabinet bekend maken dat de groepsgroottes beperkt worden. Binnen, in bijvoorbeeld winkels en schouwburgen, mogen nog maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Uitzonderingen die hiervoor golden komen te vervallen. Het is nog onbekend welke regels er gaan gelden voor doorstroomlocaties als pretparken. musea en grote warenhuizen. Buiten mogen nog maximaal groepjes van vier mensen samen zijn. De persconferentie van premier Mark Rutte vindt dinsdagavond om 19.00 uur plaats. Waarschijnlijk gaat de minister-president dan ook bekendmaken dat er nieuwe beperkingen komen voor de horeca en ook is men van plan om het gebruik van openbaar vervoer alleen nog toe te staan als het strikt noodzakelijk is.

De boodschap dat er nieuwe maatregelen op komst zijn klinkt al geruime tijd in de wandelgangen in Den Haag. Het aantal positief geteste personen is de afgelopen week fors opgelopen. Maandag maakte het RIVM bekend dat het landelijk om zo’n 6.850 personen gaat.

