12-10-2020

Automobilist schept fietser op Gerrit Krolbrug

Groningen - Maandagavond rond 22:10 uur is er op de kruising van de Gerrit Krolbrug/Ulgersmaweg een aanrijding geweest tussen een fietser en een automobilist.

De fietser raakte bij het ongeval gewond aan zijn been. Een ter plaatse gekomen ambulance heeft de fietser gestabiliseerd en daarna meegenomen naar het ziekenhuis.

Door het ongeval raakte de fiets en de auto beschadigd. De auto is geborgen door een bergingsbedrijf. Wat de oorzaak van het ongeval is, is niet bekend. De politie heeft gegevens genoteerd en zal onderzoek doen.

