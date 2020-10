13-10-2020, De Volkskrant & Dvhn.nl Bron

Versie van routekaart voor de coronacrisis uitgelekt

Landelijk - Een versie van de routekaart voor de coronacrisis, die het kabinet vanavond wilde presenteren, ligt al op straat. En het meest verregaande scenario laat verdacht veel maatregelen zien die de afgelopen dag al zijn uitgelekt.

De Volkskrant wist de kaart op de kop te tikken en kwam er vanmorgen mee naar buiten. Volgens een Haagse bron gaat het inderdaad om een versie van de originele routekaart, maar de ingewijde wil niet aangeven of dit het definitieve document is. Er staan nog wel tikfouten in deze versie.

Beperken

In het zeer ernstige scenario geldt een dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen, een verbod op alle evenementen (met uitzondering van markten, drive-in bioscopen/theaters, beurzen, congressen en wedstrijden), een beperking van de maximale groepsgrootte naar 4 personen en maximaal 30 personen in zaaltjes of aparte ruimtes.

Dvhn voor meer info hierover

Hieronder vindt u de scenario’s uit de routekaart die op dit moment van toepassing lijken:

Tweets