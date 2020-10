13-10-2020, Dvhn.nl bron

OM eist taakstraf tegen jongeman(20)

Haren - Tegen een 20-jarige man uit Groningen is een taakstraf van 100 uur en een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie geëist wegens zijn betrokkenheid bij een inbraak in het politiebureau in Haren.