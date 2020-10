13-10-2020, RIVM Twitter bron

RIVM wekelijkse update: 7393 besmettingen

Landelijk - Dag update: Het RIVM meldt 7378 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 111 nieuwe ziekenhuisopnames en 35 nieuwe doden gemeld.

Weekoverzicht update 7 t/m 13 oktober:

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie.

In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest (risiconiveau “ernstig”).

