13-10-2020, Annet Vieregge & Melarno Kraan & Henk Frans - 112Groningen

Grote brand legt schuur volledig in as (video)

Scheemda - De vrijwillige brandweer van Scheemda werd dinsdagavond rond 20:45 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Molenstraat in Scheemda.

Ter plaatse bleek er een brand te woedde in de bijkeuken van een woning. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning en was de brand bijna uitslaand, waarop de brandweer opschaalde naar "middel brand".

Omdat er mogelijk gevaar was voor uitbreiding van de brand werd kort daarna opgeschaald naar 'grote brand', om nog meer blusmateriaal ter plaatse te krijgen.

Om genoeg water naar het pand te krijgen legt de brandweer slangen over de oude Rijksweg en komt het groot watertransport ter plaatse.



Twee omliggende woningen en een schuurtje worden door de brandweer nat gehouden om overslag van de brand te voorkomen.

De brandweer adviseert omwonende die last hebben van de rook wordt geadviseerd de ramen en de deuren te sluiten en om ventilatie uit te schakelen.

Update 22:30 uur:

De brandweer meldt via Twitter dat het pand als verloren kan worden beschouwd. En dat de bewoners van omliggende panden tijdelijk worden opgevangen.



Update 23:00 uur:

De brandweer heeft het sein brandmeester afgegeven, wat bekent dat het vuur onder controle is. Aankomende uren zal de brandweer nog bezig zijn met nablussen. Daarbij komt nog steeds rook vrij. De brandweer gaat samen met de gemeente onderzoeken of er bij de brand asbest vrij is gekomen. Mocht daar sprake van zijn zal de omgeving daar over geinformeerd worden door middel van een brief van de gemeente.