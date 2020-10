13-10-2020, Annet Vieregge & Melarno Kraan & Henk Frans - 112Groningen

Grote brand legt schuur volledig in as

Scheemda - De vrijwillige brandweer van Scheemda werd dinsdagavond rond 20:45 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Molenstraat in Scheemda.