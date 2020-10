13-10-2020, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen & Michel Eising

Driebrondsbrug in storing, duurt tot ochtendspits (Video)

Groningen - Dinsdagavond om 20:45 uur ontstond er bij de Driebondsbrug over het Eemskanaal op de N46 een storing. Daardoor is het verkeer op de N46 gestremd in beide richtingen.

Door de storing kan de brugdek niet meer sluiten. Verkeersregelaars regelen nu het verkeer. De storing is ontstaan bij gepland onderhoud die vanavond rond 19:00uur begon. Bij de onderhoud werd een software update gedaan. Daarbij is het vermoedelijk mis gegaan, waardoor de brug in storing kwam. Het is nog niet bekend wanneer de storing verholpen is, vermoedelijk duurt het tot woensdagochtend. Bij de Bristol wordt het verkeer eraf geleid. Het verkeer wordt omgeleid via de N370 en de N7. Update 00:25 uur: Ze proberen de brug veilig voor autoverkeer vrij te geven voor de ochtendspits, Maar dat kan uitlopen. Scheepvaart ligt er zeker weken uit, behalve wat er onderdoor past. Aldus iemand ter plaatse. Dvhn Tweet: