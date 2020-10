14-10-2020, Henk Frans - 112Groningen

Schade bij daglicht groot na brand bij Scheemda

Scheemda - Woensdagochtend is bij daglicht de schade van de brand die gisteravond woedde in Scheemda goed te zien.

Gisteravond rond 20:30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Molenstraat bij Scheemda. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand uitslaand en kwam er veel rook vrij.





Al snel bleek het niet meer mogelijk om het pand te redden. De brand heeft de schuur volledig in as gelegd. Rondom de schuur is alles afgezet met hekken.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie zal in de loop van de dag onderzoek gaan doen om de oorzaak te achterhalen. Ook zal er gekeken worden of er asbest bij de brand is vrijgekomen. Mocht daar sprake van zijn zal de omgeving daar over geinformeerd worden door middel van een brief van de gemeente.