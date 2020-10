14-10-2020, Nos.nl bron via Rtvnoord.nl

Werknemers en werkgevers maken zich zorgen over quarantaine door corona-app

Landelijk - De introductie van de CoronaMelder-app, nu zeker 2,65 miljoen keer gedownload, brengt problemen met zich mee voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Wie via de app een melding krijgt wordt geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan - ook als dat achteraf niet nodig blijkt. Je mag jezelf niet laten testen, tenzij je klachten hebt.

Veel bedrijven komen in de problemen als een groot aantal medewerkers in quarantaine moet zegt Nos.nl, vrezen werkgevers. Thuiswerken kan niet altijd. "Als je een IT-bedrijf of boekhoudkantoor hebt, kan je het wel regelen als je zo'n melding krijgt en thuis komt te zitten", zegt Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL.

Meer op Rtvnoord(Nos regio)