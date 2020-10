14-10-2020, Annet Vieregge - 112Groningen

Kleine brand bij fabriek in Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - Woensdagmiddag rond 13:15 uur werd de brandweer opgeroepen voor een industrie brand aan de Doorsneeweg in Nieuwe Pekela.

Daar bleken dakdekkers bezig te zijn met werkzaamheden aan het dak van een verpakkingsmaterialen fabriek. Vermoedelijk is daarbij een kleine brand ontstaan die geblust is door bedrijfshulpverleners.





Op het moment van de melding zaten er medewerkers van het bedrijf in het pand. Die zijn niet geëvacueerd.







De brandweer kwam ter plaatse met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Ze hebben een nacontrole uitgevoerd met een warmtebeeldcamera om te kijken of de brand goed geblust was. Kort daarna zijn ze retour kazerne gegaan.