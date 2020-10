14-10-2020, Stichting-Chantal-Wil-Leven

Chantal en Isis hebben nu beide uw hulp nodig!

Veendam - Chantal heeft sinds het draaien van haar nek eind september, helaas veel van haar oude neurologische klachten terug. De hersendruk, druk op haar rechter oogzenuw, verlamming/verzwakking van de ademhalingsspieren en haar allergie voor licht zijn terug

Hulp

Isis heeft zo’n heftige tijd achter de rug. Stel je eens voor, dat je je moeder misschien gaat kwijtraken. Je bent 14 jaar, je zorgt voor je gehandicapte moeder en strijdt mee om haar leven te redden. Die strijd is gewonnen en je moeder maakt het goed! Dan blijk je zelf zo’n slechte nek te hebben, dat je ook geopereerd moet worden.

Ook kan ze bijna niet meer lopen, het hoofd helder houden en de aansturing van haar spraak gaan weer achteruit.

Chantal kon eindelijk weer moeder zijn voor haar inmiddels erg zieke dochter, toen ze met spoed naar Barcelona moest. Na de onderzoeken blijkt dat er een nieuwe instabiliteit is opgetreden, haar nek zal verder vastgezet moeten worden aan de eerste twee rugwervels zodat er nooit meer instabiliteit zal kunnen optreden in de nek. Deze operatie zal even pittig als de vorige zijn, Chantal zal na de operatie weer in kunstmatige coma gehouden worden. Helaas is Chantal haar bindweefsel van dusdanig slechte kwaliteit, waardoor dit onverwacht heeft kunnen plaatsvinden.

De afgelopen dagen heeft Chantal weer major aanvallen, deze lijken op epilepsie aanvallen, maar worden veroorzaakt door een zenuwbeknelling in de nek, wanneer de instabiele wervel beweegt. Door deze aanvallen kan en mag Chantal niet terug naar huis vliegen om in alle rust te crowdfunden voor haar zieke dochter. Die haar nu, meer dan ooit nodig, heeft. Vanwege de ernst van de situatie, zal de operatie al plaatsvinden voordat deze is betaald, wel zal er een aanbetaling moeten worden gedaan.

Voor alleen deze operatie is snel €37.000 nodig!

Chantal zal vrijdag 16 oktober geopereerd worden!

Omdat Chantal dit uiteraard niet zelf betalen kan, vragen wij nogmaals om uw hulp!

Meer informatie en mogelijkheden om te doneren, zijn te vinden op www.chantalwilleven.nl.

Ook kunt u ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter, zie Stichting Chantal Wil Leven.

Archief