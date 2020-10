14-10-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie biedt excuses aan voor nat spetteren van wandelaars

Haren - De politie Groningen heeft woensdagmiddag door middel van een Facebook bericht haar excuses aangeboden voor het nat spetteren van enkele wandelaars in Haren.

Gistermiddag, dinsdag 13 oktober, werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een melding van een verward persoon dat te water was geraakt in de omgeving van de Lutsborgweg in Haren. Diverse politie-eenheden en een ambulance werden door de meldkamer met spoed ter plaatse gestuurd om hulp te verlenen aan het slachtoffer.





Om de exacte locatie van het incident te bereiken moesten de hulpdiensten over modderige paden rijden. Hierdoor liepen zij een grote kans om vast te komen te zitten in de modder. Om te voorkomen dat de hulpverleningsvoertuigen vast kwamen te zitten in de modder waren zij genoodzaakt om 'de snelheid erin te houden'.





Op sommige plekken op het pad liepen enkele wandelaars die tijdens de rit over het modderige pad zijn nat gespetterd door de hulpverleningsvoertuigen. Daarvoor biedt de politie haar excuses aan. Op de Facebook pagina van Politie Groningen schrijft men: "Het voorval spijt ons vanzelfsprekend en daarom een welgemeend SORRY !"









Gelukkig werd de verwarde persoon, waar de hulpdiensten naar onderweg waren, in goede lichamelijk conditie aangetroffen. Na een medisch onderzoek in de ambulance kon de man worden overgedragen aan zijn eigen zorgkader.