14-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & Ruben Huisman - 112Groningen & Archief

Helikopteroefeningen met nachtzichtapparatuur tot 30 Oktober

Eelde - ANWB Medical Air Assistance voert tot 30 oktober met een helikopter trainingsvluchten uit op en rondom Groningen Airport Eelde.

Dit is noodzakelijk voor het aanleren en bijhouden van de vaardigheden om te werken met nachtzichtapparatuur. Dit geldt voor zowel piloten als verpleegkundigen.

Het is het mogelijk dat omwonenden vaker dan ze gewend zijn een helikopter horen en zien overvliegen. Zegt Oogtv.nl

Op doordeweekse dagen worden er gemiddeld drie trainingsvluchten per dag gemaakt, van elk anderhalf uur. Gemiddeld wordt er één trainingsvlucht in de namiddag gevlogen en twee vluchten in de donkerperiode van 20:00 tot 23:00 uur.

Een gedeelte van de training zal op het vliegveld plaatsvinden, waarbij de oefeningen over het gehele luchtvaartterrein worden verdeeld. De overige vliegbewegingen zullen in het luchtruim rondom de luchthaven plaatsvinden, waarbij bewoond gebied en langdurig trainen in hetzelfde gebied zal worden vermeden.

Tweets