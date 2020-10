16-10-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

E-bikes: Kom zaterdag 17-10-20 naar Winsum !

Winsum - Aanstaande zaterdag 17 oktober zijn we weer geopend met een grote najaars uitverkoop van elektrische fietsen.

I.v.m. Corona zetten we alle E-bikes deze dag voor u op het plein. Ook bij ons telt 1,5 meter afstand van elkaar.





U kunt dus (mits het droog blijft) rustig in de open lucht een E-bike komen uitzoeken. We verkopen hoofdzakelijk A merken en bezorging binnen 35 km is gratis (elders in overleg).



Wees zaterdag welkom vanaf 09.00 tot 15.00 uur !



Let op!! U kunt pas naar binnen als de hekken los zijn en er is ruime parkeergelegenheid op de gemeentelijke parkeerplaats bij de Praxis!





De Boog e_bike's



Johan Helmus



06-44513180



Adres: Het Aanleg 9D Winsum



Www.debooghandel.nl



Ook voor fietsverhuur: Www.fietsverhuurwinsum.nl





Email: Info@debooghandel.nl