15-10-2020, Redactie 112Gr. tekst & Quintin Stoetman Oldambtnu.nl foto

Auto botst tegen stilstaande vrachtwagen

Midwolda - Donderdagmorgen is een auto op een vrachtwagen gebotst, die stond op de Hoethslaan in Midwolda geparkeerd, deze was aan het laden en lossen.