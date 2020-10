15-10-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand Dassenwissel Winschoten

Winschoten - Aan de Dassenwissel in Winschoten werd de brandweer van Winschoten donderdagmiddag om 14:00 uur ingezet voor een schoorsteenbrand.

De schoorsteenpijp zat verstopt en de brandweer ging met een brandslang naar binnen. Na 15 minuten werd de woning geventileerd. Hoeveel schade er is ontstaan is niet bekend. Het wordt altijd aangeraden om je schoorsteen regelmatig te vegen.

Nazorg na schoorsteenbrand

Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorste en brand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2 .000 schoorste enbra nden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.

Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd - of bijverwarming, is het verstandig om het schoorsteenkanaal minimaal t wee keer per jaar te laten vegen zegt brandweer.nl

