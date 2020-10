15-10-2020, Martin Nuver 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl embed

Auto belandt naast A28 bij Glimmermade (Video)

Haren - Op de A28 ter hoogte van hectometerpaal 192,3 bij parkeerplaats Glimmermade is donderdagmiddag om 14:20 uur in de richting van Groningen een auto naast de snelweg geraakt. De oorzaak daarvan is niet bekend.

Zowel de brandweer, ambulance, MMT als politie werden opgeroepen voor het eenzijdige ongeval. De bestuurder raakte gewond bij het ongeval en is na onderzoek naar het UMCG gebracht. Een berger heeft de auto daarna geborgen. Het verkeer werd over 1 rijbaan geleid en er was een file bvan 2 km en daardoor ontstond een vertraging van tien minuten. Harendekrant