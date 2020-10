15-10-2020, Twitter Koninklijke Marechaussee Noord @KMar_BOGN & foto

Man loopt op snelweg A7 bij Heiligerlee

Heiligerlee - De Marechaussee heeft donderdagmiddag een Poolse man aangehouden, deze liep over de A7 bij Heiligerlee.

De man heeft geen vaste woon/verblijfplaats. Hij is met hulp van motorrijders KMar Oostgrens Noord in veiligheid gebracht. Omdat hij geen ID kon tonen is hij voor nader onderzoek meegenomen naar de brigade.