15-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & Rivm

Opnieuw recordaantal besmettingen

Landelijk - Dag update Rivm: Het RIVM meldt 7791 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 74 nieuwe ziekenhuisopnames en 29 nieuwe doden gemeld.

Het aantal infecties met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend toegenomen met 119 nieuwe besmettingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die donderdagmiddag naar buiten werden gebracht. In rest van de provincie werden nog eens 85 nieuwe infecties geconstateerd. Zegt Oogtv



Het lijkt erop dat de 119 nieuwe besmettingen de sterkste stijging betekenen van het aantal nieuwe coronapatiënten in de gemeente binnen 24 uur. Twee weken terug werden weliswaar 154 nieuwe besmettingen gemeld, maar dit bleek een administratieafwijking.

Aantal landelijke besmettingen vanaf 29 juli t/m vandaag, zie kaartje