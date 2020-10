15-10-2020, Niels Holterman - DitisRoden.nl

Schuurbrand achter woning snel onder controle in Alteveer (Video)

Alteveer (Drenthe) - Donderdagavond omstreeks vijf over zeven werd de brandweer van Roden gealarmeerd voor een brand aan de Melkweg in Alteveer, nabij Roderesch.

In een schuur achter een woning was door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. Brandweerlieden wisten de brand snel onder controle te krijgen en hebben erger weten te voorkomen. Wat er precies in de brand heeft gestaan in de schuur is niet bekend.

Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond. Hoe groot de schade aan de schuur is, is niet bekend. Na ongeveer een half uur konden de brandweerlieden weer inpakken en retour naar de kazerne.