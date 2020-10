15-10-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Rechtbank Groningen telt 14 besmette medewerkers

Groningen - Veertien medewerkers van de rechtbank Groningen zijn positief getest op het coronavirus. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland donderdag bevestigd.

Geplande rechtszaken gaan gewoon door. De veiligheid in het gebouw komt volgens een woordvoerder niet in gevaar. De aanwezigen houden zich aan de onderlinge afstand van anderhalve meter en er wordt gewerkt met plastic schermen.





Het gerechtsgebouw aan het Guyotplein telt in totaal 377 medewerkers. Zij werken vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk thuis. Dit betekent onder meer dat slechts een minimale bezetting van beveiligers en bodes in het pand aanwezig is. Daarom roepen de griffiers om wanneer en in welke zaal een zaak begint.