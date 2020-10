15-10-2020, 112Groningen.nl & Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Mondkapjes vanaf maandag verplicht tijdens rijlessen

Landelijk - Vanaf maandag is het verplicht om tijdens rijlessen en praktijkexamens een mondkapje te dragen, dat meldt het CBR donderdagmiddag op haar website.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) doet er in deze coronatijd alles aan om de gezondheidsrisico’s voor medewerkers, klanten en bezoekers te minimaliseren. Daarom heeft het CBR een hygiëneprotocol en draagt men bij alle rijexamens en rijtesten sinds mei een mondkapje. Sinds september draagt iedereen die zich bij het CBR in de publieke ruimte beweegt een mondkapje dat wij verstrekken.

In een uiterste poging om gezond te kunnen blijven werken heeft CBR met unanieme steun van de rijschool-brancheverenigingen besloten om ook het dragen van een mondkapje tijdens de rijles onderdeel van het CBR-hygiëneprotocol te maken. Ook kandidaten die door de opleider per taxibusje of touringcar naar de CBR examencentra worden gebracht en daarbij aantoonbaar geen mondkapje droegen, zal CBR niet toelaten. Het "CBR-hygiëneprotocol" gaat op maandag 19 oktober in.









Om de snelle verspreiding van corona een halt toe te roepen, neemt CBR vanaf 19 oktober geen rijexamen of rijtest meer af als vanaf die datum tijdens de rijlessen geen mondkapje is gedragen. Algemeen directeur Alexander Pechtold: ‘Onze examinatoren zitten dagelijks met 8 á 9 kandidaten langer dan 15 minuten in een kleine ruimte. Dat is in deze tijd met oplopende besmettingen spannend. Het dragen van een mondkapje is bij rijexamens en rijtesten al sinds mei ‘normaal’. We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen. Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten’.