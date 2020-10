16-10-2020, Martin Nuver 112Gr.

Ernstig gewonde(47) bij steekpartij Plutolaan Groningen (Update)

Groningen - Bij een steekpartij op de Plutolaan in de Groningse wijk Paddepoel is in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 47 ernstig gewond geraakt. Een agent ter plaatse bevestigde dit aan 112Groningen.

De melding van een steekpartij kwam rond 01.40 uur binnen bij de hulpdiensten. Omwonenden hadden hulpgeroep gehoord waarna ze het alarmnummer hadden gebeld. Bij aankomst van de hulpdiensten werd een gewonde man aangetroffen. Deze persoon is in een ambulance door ambulancepersoneel gestabiliseerd. De verpleegkundigen kregen daarbij hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT.



Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd is deze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



Nadat de ambulance vertrokken was kwam een aanhoudings eenheid team(ondersteunings groep) en een onderhandelaar van de politie ter plaatse. Zij gingen al vrij snel de flat binnen. Men concentreerde zich op een woning op de bovenste verdieping. De onderhandelaar probeerde diverse malen contact te leggen met de bewoner. Toen dit niet lukte kwam het team(AE) rond 03.10 uur in actie. De voordeur werd uit de woning geslagen waarbij er ook een cirkelzaag werd gebruikt. Korte tijd later kon de bewoner(30) worden aangehouden. Hij is in een politiebusje overgebracht naar het politiebureau. De man zal daar verhoord gaan worden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Vrijdagmiddag meer info. Beeld op Oogtv Persbericht Politie.nl