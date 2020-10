29-10-2020, Politie.nl, bron & Rtv Drenthe & Robin Feunekes - 112Groningen.nl & Meternieuws.nl video

Voorarrest verdachte moord met 90 dagen verlengd (Video)

Zuidlaren - De politie heeft donderdagavond een bewoner van een GGZ-instelling aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een medepatiënt.

Deze werd donderdagavond dood in zijn kamer aangetroffen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en er is direct een nader onderzoek gestart.

Update: Het gaat volgens een woordvoerder van Lentis niet om een cliënt in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). Meldt Rtvdrenthe.

De patiënt woonde op locatie De Es. Daar worden cliënten met psychiatrische problemen geholpen terug te keren naar een eigen woonruimte. Ook zitten op De Es cliënten die soms tientallen jaren op het terrein wonen. Zij worden geholpen bij het leren leven met hun beperking.

Update 29-10-20: De bewoner(30) van de GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren die verdacht wordt van de moord op een medebewoner blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank bepaald.