16-10-2020, Kropswolde

Kind(5) weer terecht: Brandweer uit voorzorg opgeroepen

Kropswolde - De duikers uit de stad en brandweer Hoogezand zijn vrijdagmiddag om 12:20 uur uit voorzorg gealarmeerd vanwege een vermissing van een jongen(5) in Kropswolde. Burgernet was ook opgestart hiervoor.

De jongen was mogelijk in het water terecht gekomen. Nog voordat de brandweer ter plaatse kwam werd de jongen gelukkig in de omgeving van zijn ouderlijk huis in goede gezondheid aangetroffen.

Burgernet meldt