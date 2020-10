16-10-2020, Reanimatieraad.nl bron & archieffoto 112Groningen

World Restart A Heart Day

Landelijk - Het is vandaag World Restart A Heart Day. Iedereen op de wereld kan een leven redden. Leer reanimeren, jij maakt het verschil!

De eerste zes minuten zijn vaak cruciaal. Omstanders zijn vaak eerder aanwezig dan de hulpdiensten. In deze kostbare minuten kunnen omstanders helpen, vooral omdat 70 procent van gevallen van een hartstilstand in en om het huis plaatsvindt.

Wil je meer weten over reanimatie of over World Restart A Heart Day? Voor meer info zie

