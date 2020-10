16-10-2020, Rivm.nl bron

Dag update Corona: 7984 nieuwe COVID-19 besmettingen

Landelijk - Het RIVM meldt vrijdagmiddag 7984 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 85 nieuwe ziekenhuisopnames en 16 nieuwe doden gemeld.

Het aantal coronabesmettingen blijft nogsteeds toenemen.

Het CBS meldt vandaag in de week van 5 tot en met 11 oktober, net als in de voorgaande twee weken, een iets hogere sterfte dan verwacht. De sterfte is ten opzichte van de week daarvoor niet verder toegenomen. Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij.

In de meest recente data van het RIVM van 1 tot en met 7 oktober, is de sterfte verhoogd in de leeftijdsgroep 65-74 jaar en licht verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.