19-10-2020, Dvhn.nl bron & Archief Martin Nuver 112Groningen

Cellencomplex Hooghoudtstraat weer open (Video)

Groningen - Het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen is vanaf vandaag weer geopend. Het complex was sinds 8 oktober gesloten, nadat vier medewerkers positief zijn getest op het coronavirus.

Uit het bron- en contactonderzoek bleek dat naar aanleiding hiervan ruim veertig collega’s van hen in quarantaine moesten en kon het cellencomplex niet langer openblijven. De tien verdachten die op dat moment ingesloten waren aan de Hooghoudtstraat, zijn overgebracht naar de cellencomplexen in Assen en Leeuwarden. Geen van hen vertoonde op dat moment symptomen van het coronavirus.

Het bron- en contactonderzoek is afgerond en daaruit blijkt dat de bron van deze besmettingen niet in het cellencomplex is geweest. Uiteindelijk zijn negen medewerkers van Team Arrestantenzaken werden positief getest op corona. Inmiddels is het mogelijk het cellencomplex vandaag te heropenen. Alle betrokkenen en samenwerkingspartners zoals de advocatuur zijn hierover geïnformeerd.

Zoals gebruikelijk geeft de politie prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van arrestanten, medewerkers en partners in cellencomplexen. In onze cellencomplexen werken de medewerkers daarom met de voorgeschreven beschermende middelen en waar mogelijk volgens de regels van het RIVM. Contact in een cellencomplex is kortdurend en op afstand.

Archief