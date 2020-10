16-10-2020, Marc Dol 112Groningen & G. Twickler & M. Nuver redactie

Gewonde bij ongeval op de N366 bij Musselkanaal

Musselkanaal - Op de toerit N366 nabij Musselkanaal is vrijdagmiddag rond 16:30 uur een man gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder zat alleen in het voertuig.

Door nog onbekende oorzaak ging de automobilist nadat deze de macht over het stuur verloor recht over een sloot heen en kwam daardoor verderop in een grasveld tot stilstand. Zowel brandweer,ambulance, als MMT en politie kwamen ter plaatse om te assisteren bij het ongeval.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De bestuurder is nadat deze gecontroleerd is in een ambulance, overgebracht naar het UMCG in Groningen. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.