16-10-2020, Persbericht & Melarno Kraan 112Groningen.nl & Michael Huising

PH-HOW gaat vanaf maandag weer coronapatiënten vervoeren

Groningen - Net als in het April gaat de Medical Air Assistance weer helpen bij het vervoer van coronapatiënten in Nederland.

Ze zetten een helikopter in om patiënten van intensive cares te vervoeren naar ziekenhuizen elders in het land of Duitsland.

De PH-HOW wordtr gebruikt. Het academisch ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen zorgt samen met mobiele teams van andere ziekenhuizen voor de bemanning met een spoedarts en een speciale verpleegkundige.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) selecteert welke patiënten naar Duitsland worden gebracht.

Update: Het gaat om de PH-HOW hoorden we van bronnen bij het MMT.

. De waddenhelikopter blijft vliegen op de Waddeneilanden, enkel de reserve gaat naar Volkel voor het vervoer van coronapatiënten.