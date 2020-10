19-10-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Fietser(23) na aanrijding Paterswoldseweg alsnog overleden (video)

Groningen - Op de Paterswoldseweg in de stad is zaterdagnacht een 23-jarige fietser uit de gemeente Loppersum ernstig gewond geraakt nadat deze werd geschept door een automobilist.

Het ongeval gebeurde omstreeks 03:00 uur. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. Ook kwam het Mobiel Medisch Team (MMT) ter plaatse. Zij hebben assistentie verleend aan de ter plaatse gekomen ambulances. Het slachtoffer is daarna in kritieke toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.





De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. De 29-jarige automobilist uit Groningen is aangehouden door de politie en wordt verhoord als verdachte.

Update 19-10-20: De man(23) uit de gemeente Loppersum, die vrijdagnacht op de Paterswoldseweg in de stad werd aangereden, is aan zijn verwondingen overleden dit weekend.

