17-10-2020, Marc Zijlstra 112Groningen

Fietsster geschept door auto bij Appingedam

Appingedam - Op de N362/Holeweg is zaterdagmorgen om 11:50 uur een fietsster geschept door een auto. In eerste instantie reed de automobilist door.

De politie kwam even later terug met de veroorzaker van het ongeval. De exacte toedracht wordt onderzocht door de politie. De vrouw werd in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend als zij mee moest naar een ziekenhuis.