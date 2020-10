17-10-2020, Rivm.nl bron & Oogtv

Corona dag update & gedeeltelijke lockdown duurt nog even

Landelijk - Dag update: Het RIVM meldt 8114 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 80 nieuwe ziekenhuisopnames en 29 nieuwe doden gemeld.

De gedeeltelijke lockdown waar we sinds woensdagavond mee te maken hebben gaat mogelijk tot in december duren. Dat zegt Jaap van Dissel van het RIVM in een interview met de NOS.

Van Dissel verwacht dat de besmettingscijfers de komende tijd eerst nog op zullen lopen voordat er een eventuele afname gaat volgen. Het hoofd infectieziektenbestrijding houdt er rekening mee dat de nieuwe coronamaatregelen niet al na vier weken versoepeld kunnen worden.

“Je wilt eerst zien dat er effect is op het aantal besmettingen, en dat we in de naar beneden gaande beweging zitten”, zegt Van Dissel tegen de NOS. “Dat gaan we de komende weken zien. Afhankelijk van hoeveel er toch gereageerd is op de maatregelen van 28 september, gebeurt dat eerder of later. We moeten beseffen dat bij een R0,9 honderd besmettingen nog leiden tot negentig nieuwe besmettingen. Je bent er nog niet meteen van af.” Zegt Oogtv

“Als je dat doorrekent, en tevens doorrekent dat er eerst nog een toename te verwachten is, dan verwacht je dat die periode waarin de aantallen verhoogd zijn, langer is. Hoe lang precies, dat is gissen. We houden er rekening mee dat december ook nodig is.”

