17-10-2020, Redactie

Automobilist komt in het Eemskanaal terecht

Lageland - Bij een eenzijdig verkeersongeval bij Lageland is zaterdagmorgen om 07:00 uur een auto te water geraakt.

De automobilist miste een bocht in de weg. De bestuurder werd gelanceerd en kwam in het Eemskanaal, hij had een nat pak.

De bestuurder kon gelukkig zelf uit het voertuig komen. Duikers deden nog een nacontrole.Een berger heeft de auto geborgen.

