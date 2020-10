17-10-2020, Rtvnoord.nl bron

Extra onderzoek vanwege ernstig ongeval Paterswoldseweg

Groningen - De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie voert zaterdagmiddag extra sporenonderzoek uit op de Paterswoldseweg in de stad Groningen. Dat meldt Rtvnoord

Dat gebeurt naar aanleiding van het ernstige ongeval op die plek in de nacht van vrijdag op zaterdag. De weg is vanwege het onderzoek tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Volgens de politie gebeurt het met enige regelmaat dat er overdag wordt teruggekeerd naar de plek van een ongeval, als het incident 's nachts heeft plaatsgevonden. 'Dan kijken we bijvoorbeeld naar de weginrichting. Je kunt de verkeerssituatie dan beter overzien.'

Rtvnoord.nl voor meer

Het ongeval gebeurde omstreeks 03:00 uur. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. Ook kwam het Mobiel Medisch Team (MMT) ter plaatse. Zij hebben assistentie verleend aan de ter plaatse gekomen ambulances. Het slachtoffer is daarna in kritieke toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Update: De weg is inmiddels weer vrij.