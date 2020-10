17-10-2020, Stichting-ewingsarcoom.com

Wens:4 miljoen euro wil Eva(3)

Groningen - Wij zijn een non-profit organisatie die als belangrijkste doel heeft om geld in te zamelen voor onderzoek naar het Ewingsarcoom, een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker.

Tevens willen wij voorzien in de behoefte aan informatie en steun geven aan een ieder die te maken heeft of krijgt met deze nog onbekende vorm van botkanker.

Grote goede doelen en geldwervers, zoals KWF en KIKA, stellen helaas op dit moment geen geld beschikbaar voor onderzoek naar deze vorm van kanker. Het zou ‘te zeldzaam’ zijn, maar op deze manier zal het ook nooit beter worden met de overlevingskansen van ca. 60% (en 20% bij uitzaaiingen).

Ewingsarcoom wordt nu behandeld volgens het EURO EWING 2008 protocol, welke inmiddels al 12 jaar oud is.

Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren in onderzoek naar het ontstaan van en de behandeling en overlevingskansen van het Ewingsarcoom.

4 miljoen euro is er nodig om een onderzoek in zijn geheel te kunnen financieren. De lat ligt hoog, maar we hebben tijdens de kaartjesactie van Topper Eva Pattiwael (#kaartjevooreva) mogen ervaren wat de kracht van social-media is. We zijn nu nog klein, maar help ons groot worden!

