18-10-2020, Redactie & Oldambtnu

Bestuurder raakt in sloot bij Finsterwolde

Finsterwolde - In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 01.50 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Kerkeweg in Finsterwolde. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse.

De bestuurder bleek met zijn voertuig half in een sloot te zijn beland. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Er werd een bloedproef afgenomen. Dat meldt Oldambtnu.nl Twee ongevallen Op dezelfde weg, zo'n twee kilometer verderop, bleek een bestelbus op zijn zijkant in de berm te liggen. Ook deze bestuurder is opgevangen door het ambulancepersoneel en behandeld in de ambulance.