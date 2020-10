18-10-2020, Dvhn.nl bron

Coronauitbraak in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren (Video)

Haren - In woonzorglocatie De Dilgt in Haren zijn negen bewoners en vijf medewerkers besmet met het coronavirus.

Dat meldt het Dvhn.nl zondagmiddag. De besmetting is gisteravond vastgesteld op twee aan elkaar geschakelde woongroepen. In die twee groepen wonen 20 bewoners en werken 21 medewerkers. Uit voorzorg is de vleugel waar de woongroepen deel van uitmaken afgesloten. In de vleugel wonen ouderen met dementie. De overige bewoners en naar schatting honderd medewerkers van die vleugel worden getest. Bij de medewerkers gaat het dan niet alleen om verplegend personeel. Tv Noord