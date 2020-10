18-10-2020, Redactie - 112Groningen

Aardbeving van 1.7 bij Zandeweer

Zandeweer - Om 14:23 uur heeft bij Zandeweer een aardbeving met een magnitude van 1.7 plaatsgevonden.

De beving heeft plaatsgevonden op 3km diepte. Voor meer informatie over deze beving, zie de website van het KNMI.

Gaswinning

De aardbevingen zijn een gevolg van de gaswinning in het gebied. Na de beving bij Zeerijp kwam de discussie daarover in een stroomversnelling. Het kabinet besloot dat de gaskraan in 2030 helemaal wordt dichtgedraaid. In 2022 moet het al zijn gehalveerd. Het is niet bekend of er dit keer schade is ontstaan.

"Je kunt niet zeggen dat voorgaande kabinetten helemaal niets gedaan hebben. Zo heeft het vorige kabinet de winning al fors teruggebracht.