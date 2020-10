18-10-2020, Michael Huising - 112Groningen

Man (51) overleden na ernstig ongeval in Hoogezand

Hoogezand - Op de Veendammerweg bij Hoogezand heeft zondagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Bij het ongeval is een auto door een onbekende oorzaak tegen een boom gebotst.

Bij het ongeval is een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten hebben in de berm en naastgelegen sloot gezocht of er een tweede slachtoffer was. Dit bleek niet het geval te zijn. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Update 21:35.

De politie meldt via twitter dat het slachtoffer een 51-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen is.