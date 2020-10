19-10-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Ongeval tussen scooter en automobilist in Leek

Leek - Maandagochtend rond 7:40 uur is er een ongeval gebeurd tussen een scooter en een automobilist in Leek.

Bij het ongeval raakte de scooterbestuurder gewond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. Het slachtoffer werd gecontroleerd in de ambulance en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis.





De politie zette het ongeval op papier en doet onder naar de toedracht van het ongeval.