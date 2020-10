19-10-2020, Oogtv.nl (Bron)

Vier meiden overvallen op fietspad

Groningen - Vier minderjarige meiden zijn zondagavond overvallen op het fietspad Garsthuizermaar nabij de Groningse wijk Beijum. Dat meldt Oogtv.nl.

De overval werd rond 21.40 uur gemeld. Het is gebeurd op het fietspad Garsthuizermeer tussen het Meedenpad en de Fossemaheerd. De meiden waren bedreigd door één of meerdere jongens. Daarbij is een mes gebruikt.

Eén van de meisjes moest haar telefoon afstaan. Volgens een politiewoordvoerder zouden de daders verder niets hebben buitgemaakt.

Getuigen

Mensen die zondagavond rond 21.30 uur iets verdachts gezien hebben, of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 09008844.