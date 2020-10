19-10-2020, Oogtv.nl (Bron)

Vier meiden overvallen: Van wie zijn deze fietsen?

Groningen - Vier minderjarige meiden zijn zondagavond overvallen op het fietspad Garsthuizermaar nabij de Groningse wijk Beijum. Dat meldt Oogtv.nl.

De overval werd rond 21.40 uur gemeld. Het is gebeurd op het fietspad Garsthuizermeer tussen het Meedenpad en de Fossemaheerd. De meiden waren bedreigd door één of meerdere jongens. Daarbij is een mes gebruikt.

Eén van de meisjes moest haar telefoon afstaan. Volgens een politiewoordvoerder zouden de daders verder niets hebben buitgemaakt.

Update: De politie heeft inmiddels een signalement afgegeven voor de vermoedelijke daders. Het zou gaan om twee jongens van ongeveer 16 a 17 jaar oud. Ze hadden allebei een getinte huidskleur.

Ook hebben de vermoedelijke verdachten twee fietsen achtergelaten. Tips kunnen gedaan worden via 0900-8844, via 0800-7000 (anoniem) of via een PB op Facebook. Houdt daarbij zaaknummer 2020288234 bij de hand.

Van wie zijn deze fietsen?