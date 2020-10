19-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & Ad.nl

Aantal inbraken in gemeente Groningen daalt met 37 procent

Groningen - Het aantal woninginbraken in de gemeente Groningen lag in september zo’n 37 procent lager dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van Interpolis en de politie, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De coronamaatregelen zijn de oorzaak van de daling. Inbrekers slaan nu bijvoorbeeld minder vaak overdag toe als mensen aan het werk zijn. De politie en Interpolis verwachten dan ook dat de gebruikelijke najaarspiek in het aantal inbraken, die meestal in oktober begint en piekt in december, dit jaar lager zal zijn.

Gedurende de gehele coronacrisis is in de gemeente Groningen al een daling te zien in het aantal inbraken, zo blijkt uit de InbraakBarometer. In de maand juni waren er slechts 18 inbraken (of pogingen daartoe) in de gemeente.