19-10-2020, Politie Westerkwartier Facebook, bron

Woning overhoop gehaald bij inbraak in Leek

Leek - Vorige week is er ingebroken in een woning aan De Koets in Leek. De bewoners kwamen zondag, 18 oktober, thuis en toen zagen zij dat hun achterdeur op een kier stond.