Cabriolet vliegt spontaan in de brand

Groningen - Aan de Vaargeul in Groningen is maandagmiddag om 12:07 uur een auto spontaan gaan branden. De bestuurder van de cabrio kon de auto snel stil zetten en uitstappen.

De auto begon spontaan te roken tijdens de rit. Getuigen melden dat de man net naar een garage op weg was. De brandweer van de stad heeft de brand geblust. De bestuurder raakte niet gewond bij de brand. Poort sleepte de auto die grote schade had als gevolg van de brand af.