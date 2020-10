19-10-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona: 8015 nieuwe COVID-19 besmettingen

Landelijk - Het RIVM meldt 8015 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 84 nieuwe ziekenhuisopnames en 17 nieuwe doden gemeld.

Testbus

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen wil dat de Veiligheidsregio Groningen een mobiele coronatestbus gaat gebruiken om inwoners van kleine dorpskernen in de provincie te kunnen testen op COVID-19. De fractie steunt daarom de brief die GroenLinks Eemsdelta afgelopen vrijdag aan burgemeester Koen Schuiling (voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen) stuurde.

Voor inwoners van kleine kernen zonder vervoer zit er volgens GroenLinks vaak niets anders op dan ongetest in quarantaine te gaan tot de symptomen verdwenen zijn. “Dat moet anders”, aldus Anneke Knip, lijsttrekker voor GroenLinks Eemsdelta en fractievoorzitter GroenLinks Loppersum. “Mensen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om bij klachten te testen en tot het ontvangen van een negatief testresultaat thuis te blijven, maar het kunnen laten testen blijft uit omdat zij niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar een testlocatie in Groningen, Veendam of Delfzijl. Hierdoor komen gezinnen, bedrijven en scholen in problemen op basis van locatie.” Zegt Oogtv.

Dat beaamt ook Statenlid Stephanie Bennett: “De Veiligheidsregio heeft de verantwoordelijkheid om iedere inwoner van onze provincie gelijke kansen te geven op testen. Ik ben een groot voorstander van de coronatestbus die GroenLinks Eemsdelta voorstelt.” Knip vult aan: “Al komt er maar eens per week een uurtje een bus langs, dat zou al de meest schrijnende gevallen kunnen helpen om weer veilig aan het werk te kunnen.”