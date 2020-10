19-10-2020, Oogtv.nl (Bron)

Aantal opnames door corona in Groningse ziekenhuizen loopt op naar 55

Groningen - Sinds afgelopen vrijdag is het aantal opnames van coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen toegenomen met vijf, waardoor er maandagmiddag 55 COVID-19 patiënten opgenomen zijn in de provincie.